Студотряды «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» приняли участие во Всероссийском закрытии трудового сезона.

В Москве состоялось Всероссийское закрытие летнего трудового сезона студенческих энергетических отрядов группы компаний «Россети». «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» на мероприятии представляли студенческие отряды «12 кВт Молодости» из Липецка и «Анкер» из Кирова.

Оба отряда стали победителями в отборочном этапе конкурса на лучший студенческий отряд группы компаний «Россети» по итогам проведенной работы в летнем трудовом сезоне и творческих конкурсов.

«Мы поддерживаем славную традицию трудового воспитания молодежи, помогая будущим энергетикам раскрыть свой потенциал и лучше понять нашу профессию. Тем самым формируем кадровый резерв из молодых специалистов, обладающих необходимыми теоретическими знаниями, подкрепленными ценными практическими навыками работы на наших объектах», – отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.