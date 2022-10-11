Эколого-биологическому центру города Дзержинска исполнилось 50 лет

В октябре одно из пяти учреждений дополнительного образования города Дзержинска, Эколого-биологический центр, отмечает 50-летний юбилей. К этому событию приурочено открытие нового структурного подразделения Центра – инновационной образовательной площадки «Экостанция», на базе которой дети смогут проводить исследования в трех направлениях – «БИО», «Экомониторинг» и «Лесное дело».

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» для Экостанции было закуплено современное оборудование – мини-лаборатории для полевых исследований, электронные микроскопы, ноутбуки и интерактивный экран.

«Экологическая культура – важный элемент воспитания детей и подростков, а иногда и некоторых взрослых. Много лет назад эту миссию взял на себя наш Эколого-биологический центр, и в этом он действительно уникален: далеко не в каждом городе есть подобное учреждение и уж тем более такое разнообразие объединений и направлений. Прежде всего, хотелось бы, чтобы у ребят здесь было как можно больше практики, чтобы они изучали природу нашего городского округа, чаще выезжали на полевые исследования в дендрарий, проводили субботники и участвовали в решении реальных экологических задач. Поздравляю коллектив, бывших и нынешних сотрудников Эколого-биологического центра, всех ребят и их родителей с вашим общим праздником! Здоровья, новых научных достижений и побед!» – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

В рамках Экостанции воспитанники будут более наглядно изучать биологию, экологию, организовывать мониторинговые исследования окружающей среды и заниматься лесным делом – строить скворечники и кормушки, высаживать деревья, проводить лесные субботники, наблюдать за растительным и животным миром леса. Частично это направление уже развивается в рамках объединения «SOSна». Также воспитанниками и педагогами реализуется проект «Дендрарий, живи!», ставший победителем грантового конкурса «Формула леса» от СИБУРа. В рамках него ребята изучают видовой состав дендрария и пробуют воссоздать редкие малочисленные виды.

По словам директора Эколого-биологического центра, почетного работника общего образования России Татьяны Загурдаевой, всего на сегодняшний день в 126 объединениях Эколого-биологического центра занимаются 1402 человека от 5 до 18 лет.

«В основном у нас развиваются объединения естественнонаучной направленности: «Юный генетик», «Экологический практикум», «Экология под микроскопом». Кроме того, в разное время появились объединения, связанные с туризмом, волонтерством, дизайном и психологией. В 2022 году наши педагоги разработали две адаптированные программы в рамках проекта «Город равных возможностей» для детей с ОВЗ – «Мой дом за окном» и «Удивительный мир». Главной точкой притяжения нашего центра долгие годы остается живой уголок площадью около 60 квадратных метров, где обитают кролики, попугаи, куры и даже одна игуана. Учащиеся дают им имена, кормят и ухаживают за животными. Кстати, именно в качестве педагога зоологии с 1988 года и я начала свою деятельность в Эколого-биологическом», – рассказывает Татьяна Загурдаева.

Справка:

Эколого-биологический центр основан на базе Станции юных натуралистов, начавшей свою деятельность в 1972 году и располагавшейся на проспекте Циолковского. В 1991 году станция была реорганизована в Эколого-биологический центр, в настоящее время он располагается на ул. Бутлерова, 4г. Подробнее о центре, его деятельности и объединениях можно узнать на сайте учреждения, в группе ВКонтакте и на сайте навигатора дополнительного образования детей.