НОФ поддержала профсоюзный молодежный форум «ПрофВзлет».

Всероссийский профсоюзный молодежный форум «ПрофВзлет» для обучающейся и работающей молодежи отрасли здравоохранения, организованный профсоюзом работников здравоохранения РФ и Приволжским исследовательским медицинским университетом, проходит 11-12 октября в Нижнем Новгороде. Основной темой для обсуждения на форуме выбрано наставничество, преемственность и кадровое укрепление отрасли.

Открывая форум, председатель Профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников зачитал обращение министра здравоохранения России Михаила Мурашко к участникам форума, где министр напомнил о том, что 2023 год решением президента России объявлен в стране «Годом наставничества». По мнению Михаила Мурашко, наставничество является одним из ключевых факторов в адаптации молодых специалистов и предупреждения рисков при оказании медицинской помощи.

Обращаясь с приветственным словом к участникам форума, генеральный директор ГП НО «НОФ» Павел Ястребов подчеркнул, что медицина и фармация – это такие отрасли, куда крайне редко приходят случайные люди. «Нижегородская областная фармация – одно из немногих предприятий России, которое существует уже более 100 лет. Наша отличительная черта и предмет особой гордости – тот факт, что на нашем предприятии люди в большинстве своем работают долгие годы. Нижегородская областная фармация насчитывает более 20 трудовых династий. И конечно, большое внимание уделяется наставничеству и патронажу молодых кадров. Мы начинаем эту работу на этапе подготовки студентов фармацевтических факультетов и продолжаем ее с приходом молодых специалистов на работу в НОФ», - рассказал Павел Ястребов и добавил, что в рамках реализации в НОФ нацпроекта «Производительность труда» наставничество на госпредприятии переходит в настоящее время на принципиально новый уровень.

В работе форума принимают участие молодые специалисты в сфере здравоохранения не только из России, но и из стран ближнего зарубежья: Беларуси, Казахстана и других. Кроме того, на форум приехали представители из Донецкой и Луганской народных республик. Основные рабочие площадки форума разделены по трем направлениям: наставничество в медицинских организациях и его роль в улучшении кадровой ситуации в отрасли; пути и методы предотвращения профессионального выгорания, а также профессиональная преемственность в здравоохранении России. Формат мероприятия предусматривает панельные дискуссии, практическую работу на площадках, разработку и принятие резолюции.

Организаторами форума выступили: Профсоюз работников здравоохранения РФ; Нижегородская областная организация профсоюза работников здравоохранения и ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет». Нижегородская областная фармация подготовила для всех участников форума памятные сувениры и подарки.