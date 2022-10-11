Валентина Матвиенко оценила работу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко оценила работу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Своими пожеланиями она поделилась на открытии Форума креативных территорий.

Напомним, в Нижний Новгород с рабочим визитом прибыла спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

– Я знаю жизнь губернатора, я сама была губернатором. Это очень тяжелая и сложная работа. И каждый день болит голова и за здравоохранение, и за образование, и за дороги, и за транспорт. Но то, что Глеб Сергеевич Никитин сам лично этим занимается, как губернатор, то, что он настроил свою команду, задал тон, задал вектор – за это правда вам спасибо! На самом деле давно не была в Нижнем Новгороде, так много за последние годы удалось вам и вашей команде сделать. Как похорошел Нижний Новгород, один из старейших русских городов! – так оценила работу губернатора Глеба Никитина Валентина Матвиенко.

Спикер Совета Федерации отметила, что во всех сферах, в Нижнем Новгороде, наблюдается движение в правильном направлении. Она пожелала губернатору оставаться лидером, на высоту которого будут равняться остальные.