Металлообрабатывающий цех горел в Лукоянове

В Нижегородской области 11 октября загорелся цех металлообработки в городе Лукоянове. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Сообщение о пожаре в цехе металлообработки поступило в 09:43 11 октября, - говорится в сообщении ведомства. – Загорелось здание по адресу дом 8Б по улице Деманова. Потушить пожар удалось только в 12:15. К этому времени успело выгореть 800 квадратных метров цеха. В общей сложности, из здания было эвакуировано 15 человек. К счастью, в результате пожара никто не погиб и не пострадал.

Напомним, ранее мы писали, что утром 11 октября сгорел автомобиль на улице Бекетова в Нижнем Новгороде.

- Сообщение о возгорании автомобиля в районе дома № 13 на улице Бекетова поступило в 9:41 11 октября, - говорится в сообщении регионального ГУ МЧС. – Общая площадь пожара составила четыре квадратных метра. К счастью, в результате пожара никто не погиб и не пострадал.