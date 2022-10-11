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Политика11 октября 2022 10:28

Экс-глава Кстовского района Андрей Чертков попал под санкции Новой Зеландии

Теперь ему запрещено посещать страну
Василий КРОТОВ
Экс-глава Кстовского района Андрей Чертков попал под санкции Новой Зеландии.

Экс-глава Кстовского района Андрей Чертков попал под санкции Новой Зеландии.

Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Бывший глава Кстовского района Андрей Чертков, недавно ставший министром угля и энергетики ДНР, попал под санкции Новой Зеландии. Соответствующий документ опубликован на сайте министерства иностранных дел страны.

В соответствии с документом, Андрею Черткову теперь запрещать Новую Зеландию. А в случае обнаружения у него счетов или недвижимости в этой стране, они будут заблокированы.

Напомним, что Андрей Геннадьевич Чертков родился 3 апреля 1969 года в селе Шатки Горьковской области. В 1995 году закончил Нижегородский педагогический университет.

На политической арене Нижнего Новгорода Андрей Геннадьевич появился в 2010 году, когда был назначен главой администрации Приокского района. Затем он возглавлял региональное министерство энергетики и ЖКХ, а с 2020 года руководит Кстовским муниципальным районом.