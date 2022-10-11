Житель Сергача повесил собаку соседки в ее сарае

Полицейские проводят экспертизу по факту гибели домашнего животного в городе Сергач Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, в местное отделение полиции обратилась местная жительница и сообщила, что одна из ее собак кем-то была повешена в ее же сарае.

- По данному факту проводится проверка, в ходе которой назначена экспертиза с целью установления причины смерти животного. Гражданин, предположительно причастный к гибели животного, установлен. Дал признательное объяснение, - добавили в пресс-службе ведомства.

Как сообщают местные жители в соцсетях, злоумышленник проживал по-соседству и у него был мотив совершить подобное. Так, например, в сообществе «Сергач» во ВКонтакте местная жительница Елена К. написала, что эту собаку не раз видели с цыплятами в зубах.

- Считаю, человек поступил правильно. Лично я не раз видела ее собаку в зубах с курицей,и уж очень часто она бегает по улице, Следить надо за животным! - отметила женщина.

К слову, за жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность. Однако для того, чтобы дать правовую оценку произошедшему, стражам порядка необходимо дождаться результатов экспертизы.