30 детей, оставшихся без попечения родителей, приехали в Нижегородскую область из ДНР

30 детей, оставшихся без попечения родителей, приехали из ДНР в Нижегородскую область. Об этом в своем телеграм-канале сообщает замглавы региона и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Из 30 приехавших детей, которые остались без попечения родителей, шестеро являются сиротами.

– Израненные души и педагогическая запущенность - сильный вызов для наших педагогов и психологов. Мы уверены, что найдутся семьи, которые примут этих юных вынужденных переселенцев, как своих родных, – сказал Давид Мелик-Гусейнов.

По словам министра здравоохранения области, пребывшие дети сначала находились в Углегорской школе-интернате. Оттуда они были эвакуированы в Ростовскую область. После этого к ним прибыли администраторы, врачи, психологи и воспитатели междисциплинарной команды Министерства образования и Министерства социальной политики Нижегородской области. И когда были соблюдены все правила и спецподготовка, детей перевезли в Нижегородскую область. Их временно поселили в интернате.

Ранее сообщалось, что 22 сентября, 24 ребенка-сироты из ДНР приехали в Нижегородскую область и обрели здесь свои приемные семьи.