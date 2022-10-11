Смертность вдвое превысила рождаемость в Нижегородской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижегородской области смертность вдвое превысила рождаемость. Таковы данные статистики Нижегородстата.

- За период с января по август в Нижегородской области родилось 16 177 человек. Дл сравнения, в прошлом году за этот же период родилось 17 354 человек, - говорится в сообщении Нижегородстата. – Одновременно с этим в регионе умерло 32 640 человек. За аналогичный период прошлого года скончалось 40 130 человек.

Напомним, ранее мы писали, что общая смертность в Нижегородской области впервые опустилась ниже показателей допандемийного периода 2019 года.

- Крайне важно не просто зафиксироваться на этих цифрах, но и продолжить снижать их, - написал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. - В первую очередь, необходимо максимальному числу людей пройти диспансеризацию, особенно обратив внимание на болезни системы кровообращения.