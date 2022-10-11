Госномера с кодом «252» начнут выдавать в Нижегородской области в 2023 году Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Государственные номера с кодом «252» начнут выдавать в Нижнем Новгороде и области в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным пресс-службы, нижегородским автомобилистам выдаются госномера с кодом «152». Их хватит еще примерно на четыре месяца. И уже в начале 2023 года будут предоставляться номера с кодом «252».

На данный момент нижегородцы владеют номерами с кодами «52» и «152».

Ранее сообщалось, что нижегородец получал штрафы за нарушителя, который присвоил его автомобильные номера. От оплаты чужих долгов мужчину спасла только разница моделей машин.