Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Новости компаний11 октября 2022 9:24

Студенты-первокурсники посетили Кстовский РЭС в рамках программы профориентации

Студенты-первокурсники посетили Кстовский РЭС в рамках программы профориентации.

Студенты-первокурсники посетили Кстовский РЭС в рамках программы профориентации.

30 сентября студенты l курса Кстовского нефтяного техникума, обучающиеся по профессии «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования», побывали на Кстовской высоковольтной РЭС «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго».

Гостей во главе с Надеждой Сомовой, заведующей отделом профориентации, оценки и трудоустройства выпускников, встретил начальник Кстовского высоковольтного РЭС «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» Мишин Сергей Александрович. Перед экскурсией для ребят была проведена обучающая лекция о безопасности и охране труда. В ходе экскурсии студентов провели на станцию, подробно рассказав о ее устройстве и работе, диспетчерскую, где наглядно показали, насколько ответственна и сложна работа диспетчеров Кстовских электрических сетей.

«Будущим специалистам в области энергетики такие экскурсии полезны и интересны. Они видят своими глазами фронт будущей работы и наблюдают специфику профессиональной деятельности», - отметил заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров.