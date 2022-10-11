Студенты-первокурсники посетили Кстовский РЭС в рамках программы профориентации.

30 сентября студенты l курса Кстовского нефтяного техникума, обучающиеся по профессии «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования», побывали на Кстовской высоковольтной РЭС «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго».

Гостей во главе с Надеждой Сомовой, заведующей отделом профориентации, оценки и трудоустройства выпускников, встретил начальник Кстовского высоковольтного РЭС «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» Мишин Сергей Александрович. Перед экскурсией для ребят была проведена обучающая лекция о безопасности и охране труда. В ходе экскурсии студентов провели на станцию, подробно рассказав о ее устройстве и работе, диспетчерскую, где наглядно показали, насколько ответственна и сложна работа диспетчеров Кстовских электрических сетей.

«Будущим специалистам в области энергетики такие экскурсии полезны и интересны. Они видят своими глазами фронт будущей работы и наблюдают специфику профессиональной деятельности», - отметил заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров.