Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приехала в Нижний Новгород

В Нижний Новгород с рабочим визитом прибыла спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Встретили Валентину Ивановну Матвиенко. Сегодня она с рабочим визитом в Нижнем Новгороде, - рассказал глава региона.

По словам губернатора, Валентна Матвиенко примет участие в открытии Форума креативных территорий на Нижегородской ярмарке.

- В центре внимания – развитие туризма и народных художественных промыслов, - отметил Глеб Никитин.

Напомним, ранее мы писали, что в День народных художественных промыслов в Нижегородской области был объявлен творческий конкурс «Дизайн и ремесло: проСмыслы»

- Во время коронавирусных ограничений мы первыми в стране приняли решение оказать предприятиям народных промыслов дополнительную помощь и в 2020-2021 годах направили на эти цели более 300 миллионов рублей, - отметил Глеб Никитин. - В этом году, с учетом разработки нового антикризисного плана в условиях санкционного давления, выделили еще 100 миллионов рублей — на стимулирование изготовления и сбыта продукции предприятий народных художественных промыслов, а также на программу поддержки молодых специалистов и наставников