Три пневматических пистолета были изъяты у обучающихся образовательных учреждений в Нижегородской области Фото: Иван МАКЕЕВ

Три пневматических пистолета изъяли у школьников и студентов Нижегородской области. В октябре 2022 года обучающиеся и преподаватели учебных заведений смогли предотвратить ряд неблагоприятных ситуаций. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области «Образование 52».

5 октября ученик 9 класса принес в учебное заведение спортивный пистолет, который до этого отремонтировал. Он собирался отдать оружие своему другу. Никакого злого умысла он не придерживался. По этому случаю проводится проверка.

В тот же день пневматический пистолет принес студент в образовательную организацию Богородского района. Студенты сообщили об этом заместителю директора по воспитательной работе.

– 7 октября он был отчислен по собственному желанию. Ведется расследование, – отметили в официальном телеграм-канале министерства образования.

10 октября был изъят пневматический пистолет у студента профессиональной образовательной организации в Нижнем Новгороде. Персонал учреждения действовал по инструкции министерства, благодаря чему удалось выявить нарушителя. По этому случаю также ведется следственная работа.

Кроме того, министерство образования сообщает, что работы, связанные с антитеррористической защищенностью образовательных организаций, усилились.