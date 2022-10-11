Счетная палата Российской Федерации рекомендовала опыт Дзержинска для широкого применения в масштабах страны

Счетная палата Российской Федерации подвела итоги второго конкурса практик и инициатив по применению доказательного подхода к принятию управленческих решений. На конкурс было подано более 80 заявок на участие от 64 команд из всех регионов страны.

«Основная цель конкурса Счетной палаты – тиражирование лучших практик, направленных на повышение обоснованности и прозрачности принятия решений в органах власти. Мы имеем успешный опыт реализации таких практик на уровне региона, – пояснил заместитель главы города Дзержинска, директор департамента финансов Сергей Федоров. – На конкурс мы заявились с уже реализуемой на территории нашей области практикой, решающей актуальную проблему управления общественными финансами, – планирование доходов бюджетов».

После подведения итогов конкурса члены конкурсной комиссии особенно отметили администрацию городского округа город Дзержинск за инициативу по практическому моделированию бюджетных доходов. Данная инициатива «имеет потенциал для широкого масштабирования», говорится в официальном сообщении Счетной палаты РФ.

Напомним, практика модельного бюджета в Дзержинске применяется с 2019 года и заключается в сценарном подходе к формированию бюджета исходя из вероятных сценариев финансово-экономического развития. Практика модельного бюджетирования уже применяется в 18 муниципалитетах Нижегородской области. Добавим, что данная практика позволила также сократить муниципальный долг. С 2006 года объем муниципального долга планомерно увеличивался и к 2019 году достиг своего предельного значения в объеме 1 403,5 млн рублей, а уже на начало 2022 года он сократился до 1 283,5 млн рублей.