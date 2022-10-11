Автомобиль сгорел на улице Бекетова в Нижнем Новгороде. ФОТО: Нижний Новгород. Без цензуры

Утром 11 октября сгорел автомобиль на улице Бекетова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Сообщение о возгорании автомобиля в районе дома № 13 на улице Бекетова поступило в 9:41 11 октября, - говорится в сообщении регионального ГУ МЧС. – Общая площадь пожара составила четыре квадратных метра. К счастью, в результате пожара никто не погиб и не пострадал.

В тушении пожара принимали участие пять человек личного состава и одна единица техники. Сейчас причина происшествия устанавливается.

Напомним, ранее мы писали, что сразу семь машин пострадали от огня в Приокском районе Нижнего Новгорода ночью 9 октября. Один из автомобилей сгорел полностью, а шесть других обгорели частично.

- О пожаре на улице Горной у дома № 11 стало известно в 02:40 9 октября 2022 года. Когда на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, горели две машины. Существовала угроза того, что огонь перекинется на соседние автомобили, очень близко припаркованные друг к другу, - рассказали в региональном ГУ МЧС.