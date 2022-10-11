ВТБ в Нижегородской области увеличил выдачу ипотеки в сентябре на 13%

По итогам сентября в Нижегородской области порядка 300 ипотечных заемщиков оформили в ВТБ жилищные кредиты. Объем сделок в первый осенний месяц составил более 986 млн рублей, что на 13% превысило результат августа. Всего за 9 месяцев банк предоставил жителям региона ипотечных кредитов на 6,7 млрд рублей.

Основная доля ипотечных продаж банка в Нижегородской области в сентябре пришлась на сегмент вторичной недвижимости: с готовыми объектами в этот период проведено порядка 80% сделок. На первичном рынке ВТБ оформил примерно каждую пятую ипотеку.

На приобретение квартир в новостройках в рамках программ с господдержкой банк в регионе в первый месяц осени выдал свыше 280 млн рублей, из которых более 60% приходится на ипотеку с господдержкой и порядка 40% – на «Семейную ипотеку». Всего за 9 месяцев по льготным программ предоставлено кредитов на сумму свыше 2,5 млрд рублей.

В целом по стране в сентябре банк выдал свыше 18,5 тысяч ипотечных кредитов на сумму более 86 млрд рублей, что превысило результат августа, когда клиенты оформили ипотеку на 83 млрд рублей. Всего за январь-сентябрь ВТБ оформил около 149 тысяч жилищных кредитов на 678 млрд рублей. В начале осени клиенты ВТБ чаще всего оформляли ипотеку в Москве (23,6 млрд рублей), Санкт-Петербурге (8 млрд) и Краснодаре (5,4 млрд). Средний чек составил примерно 4,6 млн рублей.