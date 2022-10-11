IT-компания Five9 покинула Нижегородскую область Фото: Михаил ФРОЛОВ

Компания Five9 покинула Нижегородский IT-рынок труда. Об этом сообщается на сайте ITGorky.

Компания была организована в Нижнем Новгороде в 2006 году. Five9 – мировой лидер в области колл-центров, работающих по технологии SaaS.

По данным сайта ITGorky, виртуальный колл-центр, который разработала компания Five9, получил много наград и положительных отзывов специалистов. Кроме того, компания была новатором в отношениях работодателя и сотрудника, предоставляла опционы, заработную плату в условных единицах, командировки и работу за границей.

На сегодняшний день, 11 октября, команда из Нижегородского офиса проходит этап переезда в Португалию.

Ранее, в 2021 году, Five9 входила в число компаний, готовых предоставить вакантные места IT-специалистам Нижегородской области.