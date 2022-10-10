Пятеро нижегородцев пойдут под суд за незаконную банковскую деятельность Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пять жителей Сормовского района обвиняются в совершении преступления по статье «осуществление банковской деятельности без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере организованной группой». Об этом сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области.

Напомним, пятеро местных жителей создали фиктивный банк и выманили у доверчивых вкладчиков свыше 61 миллиона рублей. Незаконно наживаться злоумышленникам удавалось в период с января 2017 года по август 2021 года.

По данным следствия, соучастники осуществляли банковские операции, инкассации, кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Они использовали реквизиты более 20 подконтрольных организаций.

Уголовное дело направлено в Сормовский районный суд для рассмотрения по существу.

Злоумышленникам может грозить лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.