Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 октября 2022 18:10

Пятеро нижегородцев пойдут под суд за незаконную банковскую деятельность

Прокуратура утвердила обвинительное заключение
Павел МАЙОРОВ
Пятеро нижегородцев пойдут под суд за незаконную банковскую деятельность

Пятеро нижегородцев пойдут под суд за незаконную банковскую деятельность

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пять жителей Сормовского района обвиняются в совершении преступления по статье «осуществление банковской деятельности без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере организованной группой». Об этом сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области.

Напомним, пятеро местных жителей создали фиктивный банк и выманили у доверчивых вкладчиков свыше 61 миллиона рублей. Незаконно наживаться злоумышленникам удавалось в период с января 2017 года по август 2021 года.

По данным следствия, соучастники осуществляли банковские операции, инкассации, кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Они использовали реквизиты более 20 подконтрольных организаций.

Уголовное дело направлено в Сормовский районный суд для рассмотрения по существу.

Злоумышленникам может грозить лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.