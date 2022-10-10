Мосты Нижнего Новгорода будут оснащены средствами транспортной безопасности Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Мосты Нижнего Новгорода хотят оснастить инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Проектно-сметная документация на оснащение средствами транспортной безопасности будет разработана на такие объекты, как Канавинский мост, Метромост, Молитовский мост, Мызинский мост.

Стоит отметить, что начальная (максимальная) цена контракта составляет 17 993 000 рублей.

Кроме того, поставщик проекта уже определен. Это ООО «ИНФОРМ-АЛЬЯНС». Контракт должен быть исполнен до 31 декабря 2022 года.

Напомним, ремонт Борского моста в Нижегородской области могут начать уже в 2023 году.