Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 октября 2022 17:46

Мосты Нижнего Новгорода будут оснащены средствами транспортной безопасности

Исполнитель проектно-сметной документации определен
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Мосты Нижнего Новгорода будут оснащены средствами транспортной безопасности

Мосты Нижнего Новгорода будут оснащены средствами транспортной безопасности

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Мосты Нижнего Новгорода хотят оснастить инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Проектно-сметная документация на оснащение средствами транспортной безопасности будет разработана на такие объекты, как Канавинский мост, Метромост, Молитовский мост, Мызинский мост.

Стоит отметить, что начальная (максимальная) цена контракта составляет 17 993 000 рублей.

Кроме того, поставщик проекта уже определен. Это ООО «ИНФОРМ-АЛЬЯНС». Контракт должен быть исполнен до 31 декабря 2022 года.

Напомним, ремонт Борского моста в Нижегородской области могут начать уже в 2023 году.