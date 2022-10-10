Глеб Никитин навестил мобилизованных нижегородцев в Белгородской области 10 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Нижегородской области посетил места пребывания мобилизованных нижегородцев в Белгородской области сегодня, 10 октября. Об этом сообщает Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Впечатления после визита сложились у губернатора неоднозначные. С одной стороны, он отметил спартанские условия пребывания. Но при этом мобилизованные обеспечены едой, спальными местами, а в помещениях тепло.

– Без завершения подготовки в зону боевых действий, по заверению командования, отправляться не будут, – отметил Глеб Никитин.

Кроме того, губернатор передал рюкзаки с наборами от области, а нижегородцы также получили необходимые контакты ответственных лиц.

Глеб Никитин продолжит контролировать пребывание мобилизованных нижегородцев. Он обсудил с губернатором Вячеславом Гладковым вопросы обеспечения.

– Наши ребята - огромные молодцы. Держатся, как настоящие бойцы. Будем ждать их домой живыми и здоровыми, – рассказал Глеб Никитин.