Иван Носков: «Наши парни, абсолютно каждый, – настоящие герои»

7 октября в Дзержинске проводили ещё одну группу мужчин, мобилизованных для подготовки и участия в специальной военной операции. С напутственными словами к ним обратился глава города Дзержинска Иван Носков, военный комиссар городского округа Дзержинск и Володарского района Игорь Ануфриев, ветеран боевых действий, кавалер Ордена мужества Владимир Мельник и помощник благочинного Воскресенского округа по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами иерей Арсений Семёнов.

«Наши парни, абсолютно каждый, – настоящие герои. Они не струсили, пришли, когда Родина позвала, – кто-то по повестке, кто-то добровольцем. Вы пример не только для своих детей, но и для всей нашей молодежи, для юношей, которые еще только учатся в школах, техникумах и колледжах. Обещаю вам, что, пока вас нет дома, мы будем поддерживать ваши семьи, ваших родителей и жен – столько, сколько будет нужно. Служите спокойно, будьте уверены в себе и помните, что за вами – город трудовой доблести Дзержинск. Наши деды и прадеды не подвели его в 40-е годы, не подведем и мы сейчас», – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Глава города сообщил в своем телеграм-канале, что на прошлой неделе, в пятницу и субботу, посылки от родных и администрации города Дзержинска были отправлены в Клинцы и Валуйки, куда в первые дни мобилизации уехали ребята.

«Я горд тем, что живу в городе, где есть вы – мужчины и воины с большой буквы, которые по первому же зову встали на защиту своей Родины и своих семей. Земной поклон вашим родителям, а вам – верных друзей: это самое важное там, куда вы едете. Скорейшего возвращения и веры в то, что вас ждут дома. Сохранит вас Бог, да будет с вами правда», – обратился к солдатам ветеран боевых действий, кавалер Ордена мужества Владимир Мельник.

Напомним, с октября для семей мобилизованных (в том числе добровольцев) в Дзержинске действуют льготы: дети могут бесплатно посещать муниципальные детские сады и учреждения дополнительного образования. Также бесплатные завтраки и обеды предоставляются детям мобилизованных, которые учатся в школах города. Чтобы оформить льготу, необходимо принести руководителю образовательной организации:

- копию документа, подтверждающего отцовство (свидетельство о рождении ребенка с данными отца или свидетельство об установлении отцовства) или опекунство;

- копию документа из военкомата (повестку) / справку о прохождении военной службы, выданную войсковой частью или военным комиссариатом.

Заявить о необходимости данной меры поддержки можно и в том случае, если брак не зарегистрирован официально, но мужчина является отцом или опекуном ребёнка. Случаи, когда муж и жена находятся в разводе, будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Получить консультацию можно по телефону 8 (8313)27-98-17. На сегодняшний день заявления на меру поддержки подали семьи 35 воспитанников детских садов и 5 школ Дзержинска.

Также, при необходимости, мобилизованные граждане могут оформить кредитные каникулы. Для этого им нужно обратиться в отделение своего банка и предоставить подтверждающий документ – справку из военкомата или мобилизационное предписание. Также заявление на предоставление кредитных каникул для военнослужащего могут подать родственник или третье лицо при наличии доверенности, заверенной нотариусом или командиром воинской части, где проходит службу солдат. Данная процедура доступна также на сайтах и в мобильных приложениях банков.

Семьи мобилизованных могут получить консультацию по доступным выплатам в индивидуальном порядке в Управлении социальной защиты населения (б-р Победы, 6) и по телефону колл-центра 8 (8313) 25-51-38.