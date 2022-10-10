Более 500 человек приняли участие в закрытии мотосезона – 2022 в Нижегородской области

8 октября в Нижегородской области официально завершился мотосезон – 2022. Масштабный мотопробег стартовал в Дзержинске, прошел через Кстово и Нижний Новгород и был посвящен поддержке российских военнослужащих, мобилизованных для участия в специальной военной операции. Основной площадкой мероприятия стал Центральный парк культуры и отдыха в городе Дзержинске, где вечером всех жителей ждал музыкальный концерт.

В мотопробеге приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин, министр спорта Нижегородской области Александр Кононов и глава города Дзержинска Иван Носков.

«Каждому из нас прошедшие пять месяцев мотосезона, уверен, запомнились чем-то своим: кто-то путешествовал на мотоцикле, кто-то познакомился с единомышленниками, а кто-то, возможно, впервые выехал на своем железном коне. Было очень круто проехать с Российским флагом в общей колонне из Нижнего Новгорода в Дзержинск. Радует, что нас приветствовали водители машин, пешеходы. Важно, что поддерживая мотодвижение в регионе, мы воспитываем культуру вождения среди всех участников дорожного движения. Благодарю организаторов мотопробега, отдельное спасибо главе города Дзержинска Ивану Носкову за то, что именно от него исходит инициатива по развитию мотоспорта в регионе», – сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин.

Всего в мотопробеге приняли участие более 500 мотоциклистов, в том числе около 150 байкеров из Дзержинска. Весь маршрут протяженностью более 100 км они проехали с развевающимися флагами России и символикой «Своих не бросаем».

«Мы с вами находимся в городе трудовой доблести, который внес важный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Здесь знают, как работать, как приближать победу, и умеют отдыхать. Спасибо всем за еще один мотосезон, за то сообщество, которое у нас сформировалось, и за то, что мы вместе поддерживаем наших парней словом и делом. В этом году мы посвящаем мотопробег нашим мобилизованным ребятам, добровольцам и тем, кто уже давно выполняет свой воинский долг в зоне СВО, в том числе мотоциклистам, которые отправились защищать нашу Родину. Благодарю всех, кто пришел и разделил это событие вместе с нами!» – обратился к участникам и зрителям глава города Дзержинска Иван Носков.

В начале концерта в Центральном парке культуры и отдыха вместе с солистом Евгением Владимирским гости исполнили гимн России. Также в этот вечер на сцену вышла группа «GypsyJack» с ее лидером Yordi L’Angelle и музыкальный проект «Чёрный квадрат» с известными песнями группы «Кино». В числе гостей мероприятия были и воспитанники секции мотоспорта спортивной школы олимпийского резерва «Салют» во главе с тренером Александром Федоровым.

«Если раньше, когда мы только начинали проводить мотопробеги, у нас собиралось от 50 до 70 мотоциклов, то сейчас их уже 150! Раньше мы катались только своими мотоклубами, а теперь ездим все вместе – HOG, нижегородские «Ночные волки» и многие другие. И, конечно, всегда приятно видеть на наших мероприятиях юных мотоциклистов из спортшколы «Салют». У них сезон как раз не закрывается, а только начинается, и я желаю каждому новых побед и самых высоких достижений! Надеюсь, спустя несколько лет вы вольетесь в наше движение и будете за безопасность на дорогах», – сказал руководитель мотодвижения «Дзержинск» Максим Орлов.