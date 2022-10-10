Актер Павел Прилучный приедет в Нижний Новгород со спектаклем 16 октября Фото: Евгения ГУСЕВА

Павел Прилучный посетит Нижний Новгород со спектаклем 16 октября 2022 года. Об этом сообщает сервис Яндекс.Афиша.

16 октября в концертном зале «Юпитер» в 19.00 будет показан спектакль «Косметика врага» (16+). На эту драму уже можно приобрести билеты от 1000 рублей.

Павел Прилучный в этом спектакле перевоплотится в главную роль – болтливого пассажира Текстора Текстеля.

Напомним, в 2009 году Павел Прилучный играл главную роль в фильме «На игре», съемочной площадкой для которого стал Нижний Новгород.

Ранее сообщалось, 23 июля 2021 года, в Нижнем Новгороде завершился V юбилейный фестиваль нового российского кино Горький fest. По красной ковровой дорожке прошло множество именитых гостей, одним из которых стал актер Павел Прилучный, известный по сериалам «Закрытая школа» и «Мажор».