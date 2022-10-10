44-летний житель Ростовской области задушил собутыльника из-за пустяка в Володарском районе

В Володарском районе житель Ростовской области признан виновным в убийстве местного жителя. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

44-летнего жителя Ростовской области приговорили к 13 годам колонии строгого режима за убийство нижегородца. Мужчину признали виновным по статьям: «Убийство» и «Кража» (3 эпизода). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Трагедия произошла год назад – 1 сентября 2021 года, когда двое мужчин распивали алкоголь на улице Советской в посёлке Ильино Володарского района. Казалось, ничего не предвещало беды, но вдруг подсудимый из-за пустяка задушил 35-летнего собутыльника. Тело убитого мужчина оставил прямо у того колодца, где они отдыхали, и затем скрылся с места преступления.

- Позже мужчина был задержан и заключен под стражу, - сообщили следователи.

В ходе расследования убийства также выяснилось, что задержанный мужчина совершил несколько краж в своём родном регионе, а затем решил скрыться в Нижегородской области.

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