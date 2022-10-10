Возможности Центра прототипирования «Глинка-медиа» выходят за рамки студии звукозаписи.

Дмитрий Сычев - технический директор Центра прототипирования«Глинка-медиа», доцент кафедры музыкальной звукорежиссуры ННГК рассказал подробнее о техническом наполнении Центра прототипирования и его особенностях.

Ядром «Глинка-медиа» является студия звукозаписи ННГК им. Глинки, которая обладает тон-залом площадью 40 кв.м., контрольной комнатой и несколькими дополнительными аудиториями для обсуждения творческих проектов, проведения лекций и творческих встреч, переговоров и отдыха. Тон-зал студии имеет «живую» акустику, спроектированную и воплощенную по специальному проекту Лаборатории акустики ННГАСУ. За прошедшие 20 лет в этой студии было произведено несколько сотен записей всевозможных творческих коллективов от сольного вокала до камерного хора и оркестра, музыки различных эпох и стилей от старинного барокко и классики до современной академической электроакустической, а также джаза, рок- и поп-музыки. По словам Дмитрия Сычева, за эти годы звукорежиссерами студии был изучен каждый квадратный сантиметр, определены лучше всего звучащие позиции для каждого голоса и инструмента. В настоящее время для того, чтобы сделать возможности студии еще гибче, изготавливаются специальные акустические панели, разработанные по результатам специальных измерений.

Центр прототипирования «Глинка-медиа» отличается от других студий звукозаписи в Нижнем Новгороде. “Наша студия звукозаписи, возможно, единственная студия в Нижнем Новгороде, где можно записать настоящий концертный рояль, поскольку у нас в студии стоит настоящий концертный рояль! Такжев студии из музыкальных инструментов есть барабанная установка Yamaha (буквально пару дней назад у нас появился новый комплект тарелок Zildjian!) и электронный рояль, недавно приехало новое гитарное и бас-гитарное оборудование. Так что ждём в гости к нам в студию «Глинка-медиа» всех музыкантов и любителей музицирования, независимо от их опыта”, - отметил технический директор Центра прототипирования«Глинка-медиа» Дмитрий Сычев.

Студия позволяет записывать не только музыку, а также голоса для аудиокниг, подкастов, рекламы, дубляжа, да и других случаев, когда нужно записать голос.

Центр прототипирования «Глинка-медиа» оснащен звукозаписывающим оборудованием топ-уровня. Например, звуковые интерфейсы (Швейцарского производства), аналогичные нашим,установлены также в студиях Московской консерватории, Мариинского театра, многих других знаменитых концертных залов.

Технический директор рассказал о приобретенной технике для «Глинка-медиа»: “Специально для Центра прототипирования«Глинка-медиа» мы приобрели 30 разнообразных микрофонов потрясающей компании Неватон (г. Санкт-Петербург), среди которых есть даже микрофон для виртуальной реальности! В скором времени должны до нас доехать несколько подобранных пар микрофонов молодой, но уже завоевавшей авторитет во всём мире (в т. ч. в легендарной студии Abbey Road) компании ResoLabs (г. Краснодар). Ещё одно оборудование от отечественного производителя, которое «пропишется» у нас в студии – студийные мониторы DMAX (г. Екатеринбург), которые обладают уникальными звуковыми характеристиками”.

В тон-зале студии сейчас монтируется подвесная потолочная рельсовая система, которая позволит превратить его в съемочный павильон. Для этого «Глинка-медиа» приобретает современные видеокамеры, PTZ-камеры и мобильные камеры, а также серьезный комплект профессионального светового оборудования. Это позволит не только записывать звук, но и делать видеозаписи – видеоклипы музыкальных выступлений, «бэкстейдж» процесса звукозаписи, а также осуществлять живую многокамерную видеотрансляцию выступлений различных музыкальных коллективов и солистов. Возможности Центра прототипирования«Глинка-медиа» не будут ограничены стенами студии консерватории. Мобильный комплект оборудования позволит осуществлять звукозапись, видеосъёмку и трансляцию музыкальных событий практически на любой площадке города.

Также Дмитрий Сычев отдельно отметил специалистов «Глинка-медиа»: “У нас подбирается уникальный сплоченный коллектив специалистов, обладающий, с одной стороны, многолетним опытом в области звукорежиссуры, с другой - молодостью и энергичностью, и огромным интересом и любовью к своей профессии с третьей”.

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