Анонс деятельности депутатов городской Думы Нижнего Новгорода на округах с 10 по 16 октября 2022 года

10 октября депутат городской Думы Нижнего Новгорода Елена Аржанова окажет поддержку многодетной семье, проживающей на избирательном округе № 26.

11 октября депутат Ольга Балакина проведет мониторинг по уборке дворовых территорий и благоустройству округа №28. Также в этот день депутаты Денис Миронов и Михаил Рыхтик в администрации Ленинского района примут участие в праздничном мероприятии, посвященном подведению итогов районного конкурса «Лучшая подростковая трудовая бригада-2022». В свою очередь депутат Михаил Иванов организует экскурсию по Нижнему Новгороду для активистов ТОС избирательного округа № 22 Сормовского района. Кроме того, Оксана Дектерева примет участие в вечере воспоминаний «Любимый Усиловский. Сохраним память вместе», которое состоится в Соседском центре «Усиловский». Также Михаил Рыхтик окажет помощь в отправке гуманитарной помощи для военнослужащих.

12 октября депутат городской Думы Ольга Балакина организует экскурсию в село Дивеево, приуроченную к декаде пожилого человека, для активных жителей округа № 28. Депутат Оксана Дектерева в этот день встретится с Уполномоченным по правам человека, а Юлия Мантурова проведет прием граждан на избирательном округе №20 Московского района.

13 октября депутаты городской Думы Ольга Балакина и Николай Чернышов проведут очередные приемы граждан.

14 октября депутат Владимир Аношкин проведет совещание с директорами подрядных организаций, обслуживающих дома Автозаводского района, по вопросам содержания и ремонта многоквартирных домов. Также в этот день Юлия Мантурова осмотрит территорию нового детского сада на улице Куйбышева Московского района.

15 октября Михаил Иванов примет участие в торжественном открытии соревнований на кубок главы Нижнего Новгорода по КУДО в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» Сормовского района. Кроме того, Владимир Аношкин примет участие в работе выездного штаба по контролю за уборкой внутридворовых территорий Автозаводского района в осенний период.