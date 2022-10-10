Депутаты городской Думы провели тематические мероприятия в рамках Декады пожилого человека

10 октября 2022 года в Нижнем Новгороде завершилась Декада пожилого человека, приуроченная к Международному дню пожилых людей, который отмечается ежегодно 1 октября. Депутаты городской Думы стараются внимательно относиться к просьбам и нуждам нижегородцев серебряного возраста. Они проводят для пожилых людей тематические приемы граждан, организуют консультации юристов по вопросам начисления пенсии по возрасту, выделяют адресную помощь, в том числе на приобретение необходимых лекарств, помогают организовать экскурсии, проводят праздничные вечера.

«Международный день пожилых людей – это не просто праздник в общепринятом смысле слова, но важный день, дающий нам повод лишний раз уделить внимание нашим родным и близким, друзьям, соседям, которые так нуждаются в нашем участии, заботе и доброте. Хороший пример в этом смысле всем нам подают мои коллеги-депутаты, которые на своих округах – в постоянном дружеском контакте с активными жителями серебряного возраста. За годы работы я лично убедился в том, что люди почтенного возраста, обращаясь в депутатскую приемную, думают вовсе не о себе, а о благополучии окружающих. Вот о чем всегда важно помнить молодым, отвечая старшим добром, с уважением и благодарностью!» – подчеркнул председатель городской Думы Олег Лавричев.

Приемы граждан

Заместитель председателя городской Думы, региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение» Владимир Тарасов провел прием граждан в рамках тематической Недели по вопросам старшего поколения. Он рассмотрел обращения, касающиеся назначения пенсии гражданам из Донбасса, не имеющим постоянной регистрации в Нижегородской области, а также гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Луганской и Донецкой Народных Республик. Кроме того, были рассмотрены обращения по содействию в организации лечения и получении необходимых лекарственных препаратов. «Провел очередной тематический прием граждан в Региональной общественной приемной. Предоставили нашим гражданам все необходимые консультации и разъяснения», – сказал Владимир Тарасов.

Депутат Ольга Балакина в ходе приема граждан старшего поколения избирательного округа №28 рассмотрела обращения жителей дома по улице Лопатина по вопросам назначения пенсии по возрасту. Кроме того, традиционно, в рамках Декады пожилого человека депутат поддержала и передала продуктовые наборы жителям своего округа, а также нуждающимся в поддержке одиноко проживающим пенсионерам.

На тематический прием к депутату Владимиру Поддымникову-Гордееву обратились приокчане с вопросами, касающимися качества работы домоуправляющей компании, возможности электронной записи к врачам в поликлинику №1. Кроме того, от жителя Приокского района к депутату поступила просьба разъяснить организацию движения общественного транспорта в рамках новой транспортной схемы.

Также Владимир Поддымников-Гордеев встретился с активом соседского центра Приокского района. В рамках мероприятия были собраны новые пожелания и обращения жителей, касающиеся благоустройства района, дворовых территорий, а также записаны все проблемы, которые беспокоят жителей округа №34. Кроме того, депутат вместе с жителями обсудил вариант проведения оздоровительных занятий на базе соседского центра для пожилых людей.

С заботой о старшем поколении

Депутаты Николай Чернышов и Владимир Поддымников-Гордеев приняли участие в праздничном концерте, посвященном Международному дню пожилых людей, который состоялся в Центре культуры и кино «Зарница» Приокского района. В рамках торжественной части мероприятия депутаты вручили приокчанам памятные подарки. Для гостей с творческими номерами выступили юношеские коллективы района.

Депутат Станислав Прокопович помог организовать литературно-музыкальный вечер «Это было недавно, это было давно». Мероприятие, приуроченное к Международному дню пожилых людей, прошло в ТОС «Красные зори» в библиотеке им. Н.К. Крупской Московского района. Для гостей мероприятия был организован праздничный концерт и мастер-класс. Станислав Прокопович выделил средства для проведения чаепития.

В Доме культуры поселка Кудьма Приокского района прошел праздник «Когда поет душа». В рамках мероприятия выступили вокальный квартет «Лучина», который стал лауреатом первой степени конкурса «Серпантин искусств», а также народный ансамбль «Надежда», «Трио-Соль» и другие музыкальные коллективы. Почетным гостем мероприятия стала депутат Анна Татаринцева. «День пожилого человека –праздник наших родителей, бабушек и дедушек. Он напоминает не только обществу, но и родным о том, что рядом живут люди, требующие заботы и внимания. От всей души желаю пожилым нижегородцам крепкого здоровья на долгие годы, душевного равновесия, неугасающего интереса к жизни, тепла, любви и уважения родных и близких», – сказала она.

Депутат Елена Аржанова оказала помощь библиотеке им. А.П. Чехова Нижегородского района в организации ретро посиделок «Годам сдаваться не резон». Участникам мероприятия рассказали об истории праздника, а также о жизни и творчестве поэтов Сергея Есенина и Марины Цветаевой. Также в киноконцерте прозвучали ретро композиции. Все участники вечера получили памятные подарки от Елены Аржановой.

В ТОС микрорайона по улицам Коминтерна-Свободы и поселка Володарский Сормовского района депутат Михаил Иванов помог организовать круглый стол на тему «Дыхательная гимнастика» в рамках акции «Школа здоровья», а также праздничного чаепития. «Вовлечение людей старшего возраста в творчество, занятия физкультурой и получение новых знаний и навыков очень важны для активного долголетия. Внимание и забота к людям пожилого возраста – приоритетное направление работы партпроекта «Старшее поколение». Всегда с большим удовольствием проводим совместные мероприятия с нашими старшими активистами», – отметил Михаил Иванов.

Депутат Сергей Пляскин ко Дню пожилого человека организовал чаепитие для активов ТОС «Светлоярский» и ТОС «Комсомольский» Сормовского района. На мероприятиях для пожилых людей с творческими номерами выступили воспитанники детских клубов «Радуга» и «Космос». Свои стихи для гостей вечера прочла сормовская поэтесса Тина Ломакина.

Депутат Евгений Костин помог организовать проведение мероприятий ко Дню пожилого человека в ТОСах Сормовского района. «День пожилого человека отмечается осенью. Даже есть такое выражение – осень жизни. Но глядя на людей серебряного возраста, которые собираются в ТОСах Сормовского района, сложно сказать, что в их жизни наступила осень. Они яркие, активные, заряжающие позитивом. Атмосфера на праздниках была такая теплая и располагающая, что я сам невольно вспомнил детство, своих бабушек и дедушек. Хочу пожелать всем пожилым людям душевного спокойствия, благополучия, любви родных и близких. Будьте счастливы и здоровы», – сказал Евгений Костин.

Также на минувшей неделе состоялась отчетная конференция ТОС микрорайона «Березовский» Московского района. Собравшиеся на конференцию делегаты-жители микрорайона заслушали и утвердили отчет о работе Совета с 1 марта 2020 года по 5 октября 2022 года. После окончания мероприятия все его участники получили сладкие подарки от депутата городской Думы Нижнего Новгорода Юрия Ерофеева.

Депутат Карим Ибрагимов организовал праздничное мероприятие «Осенний букет поздравлений» для жителей избирательного округа №2. Для нижегородцев серебряного возраста была представлена концертная программа, подготовленная силами учеников и педагогов школы №127 Автозаводского района. В заключении мероприятия всех гостей ждал праздничный обед.

Депутат Юлия Мантурова помогла организовать праздник настольных игр «Возраст спорту не помеха», который состоялся в библиотеке имени А.И. Герцена Московского района. В рамках мероприятия представители старшего поколения состязались в турнирах по шахматам, шашкам и домино. Кроме того, для участников вечера было организованно праздничное чаепитие. «В первые дни октября все внимание и все самые добрые слова были обращены к людям старшего возраста. День пожилого человека посвящен достойным, мудрым, уважаемым, стойким и выносливым людям», – отметила Юлия Мантурова.

Депутат Павел Пашинин помог организовать шахматный турнир в рамках проведения Декады пожилого человека в библиотеке им. П.И. Мельникова-Печерского в Сормовском районе. «Участники турнира приятно удивили меня оптимизмом, энергией и задором! С удовольствием отметил победителей призами, а также передал поощрительные подарки всем участникам встречи», – подчеркнул депутат. Кроме того, Павел Пашинин передал подарки и поздравления гостям праздничного мероприятия «Мои года – мое богатство», посвященного Дню пожилого человека, которое прошло в филиале общественно-досугового центра «Надежда» в военном городке Сормовского района.