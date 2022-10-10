Проектировщики выбирают место для новой станции метро «Сормовская» в Нижнем Новгороде ФОТО: телеграм-канал «МетроНН»

Проектировщики решают вопрос о размещении новой станции метро в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в телеграм-канале «МетроНН».

По данным официального канала новых станций метро в Нижнем Новгороде на сегодняшний день, 10 октября, уже идут предпроектные разработки. А эксперты предлагают варианты размещения станции «Сормовская».

Одним из основных моментов для жителей района на время строительства метро является сохранение комфортного движения транспорта по Сормовскому шоссе и улице Коминтерна. Также важно не затронуть движение по трамвайным путям.

– Нельзя уменьшать пропускную способность Сормовского шоссе и улицы Коминтерна – главных транспортных артерий района. Весь пассажиропоток здесь, и потому может стоять вопрос даже о расширении улиц. Существующую маршрутную сеть надо оставлять в том виде, в каком она есть, – отметил депутат законодательного собрания Нижегородской области, генеральный директор завода «Красное Сормово» Михаил Першин.