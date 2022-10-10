Фонтаны в Дзержинске отключили на зиму

Коммунальные службы Дзержинска начинают подготовку городских фонтанов к зимней консервации. Три фонтана – в Центральном парке культуры и отдыха, на площади Ленина и на Торговой площади – завершили работу в воскресенье после финального мотопробега в поддержку российских военнослужащих.

«Накануне праздника в парке в честь закрытия мотосезона фонтан был очищен и 8 октября включен последний раз перед зимней консервацией. Сегодня воду из чаши сольют. Начинается подготовка к зиме всех городских фонтанов, – пояснил директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Дзержинска Сергей Морозов. – В этом году был приобретен специальный водный пылесос для очистки чаши главного городского фонтана на Торговой площади. Ее диаметр составляет 20 метров, поэтому спецоборудование серьезно облегчит и улучшит качество очистки дна и стенок фонтана после летней эксплуатации и впоследствии весной, после зимней консервации».

В первую очередь сотрудники МБУ «Город» сольют воду из чаши главного городского фонтана, проведут очистку форсунок, дезинфекцию, профилактику оборудования в чаше и техническом помещении фонтана. После этого над чашей установят защитные щиты и к зиме смонтируют металлоконструкции с декоративной подсветкой.

Самым простым с точки зрения консервации на зиму является так называемый пешеходный фонтан на площади Ленина. Здесь мероприятия по консервации – очистка, профилактический осмотр оборудования, запорной арматуры, насосов системы водооборота и укрытие защитными щитами – займут одну неделю.

Напомним, главный городской фонтан на Торговой площади был установлен в 2020 году в рамках губернаторского проекта «Вам решать!». Фонтан в Центральном парке культуры и отдыха был запущен в 2020 году по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Фонтан «Торнадо» на площади Ленина функционирует с 2009 года.