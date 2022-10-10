Иван Носков: «В приоритете было и остается сохранение уникальной природной среды озера»

Завершен первый этап исследования территории Святого озера в рамках подготовки к возведению вейк-парка – спортивно-оздоровительного комплекса для занятия вейкбордингом. Его планируется разместить на территории озера по инициативе жителей в рамках проекта «Город возможностей». Оценку воздействия будущего объекта на окружающую среду по заказу МАУ СШОР «Город спорта», курирующего реализацию проекта, провел ООО «ГидроСтройПроект».

Специалисты в полном объеме исследовали влияние планируемого некапитального объекта и его возведения на воздух, геологическую среду, почву, растительный и животный мир.

«Озеро Святое является памятником природы регионального значения и вместе с тем одним из любимых мест отдыха для всех дзержинцев. Много лет здесь располагается официальный городской пляж, два года назад благодаря инициативе жителей началось благоустройство береговой зоны, и сейчас озеро постепенно становится площадкой, где развиваются новые для Дзержинска виды спорта. В этом году в его акваторию впервые вышли воспитанники секции парусного спорта, а в перспективе выйдут и юные вейкбордисты, которые будут заниматься в спортивной школе олимпийского резерва «Город спорта». Само собой, в приоритете было и остается сохранение уникальной природной среды озера, поэтому прежде, чем размещать здесь любые объекты, проводим исследования», – поделился глава города Дзержинска Иван Носков.

Согласно исследованию ООО «ГидроСтройПроект», при эксплуатации будущего вейк-парка не будет происходить загрязнение атмосферного воздуха. Во многом это связано с тем, что между катерным и кабельным вариантами вейк-парка его инициаторами выбран второй. Это значит, что спортсмен будет двигаться по воде с помощью механизированной канатно-буксировочной установки, а волну, создаваемую для выполнения трюков катером, заменят трамплины и фигуры, установленные в воде. Как сказано в заключении, «сама канатно-буксировочная установка является экологически безопасной: она обеспечивает дополнительную аэрацию воды, создает благоприятный кислородный режим и предотвращает застаивание воды».

Кроме того, по мнению специалистов, появление вейк-парка должно упорядочить и частично снизить антропогенное воздействие на тот участок берега, где будет размещен спортивный объект. К парку будут проложены специальные дорожки и спуски, которые разделят потоки его посетителей.

В заключении также подчеркивается, что будущий спортивный объект не окажет воздействия на животный и растительный мир. Видов растений и животных, имеющих природоохранный статус на территории Нижегородской области, на участке, где запланирован объект, не выявлено.

Помимо оценки воздействия планируемой деятельности на окружающую среду, планируется получение оценки ее воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания – этим займется Нижегородский филиал ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии». Далее документы будут поданы в Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству и в Министерство экологии Нижегородской области. После завершения комплекса исследований инициативной группе будет дано заключение о возможности реализации проекта и сроках его реализации.

Справка:

Вейкбординг – это новый экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного спорта, акробатику и прыжки и имеющий сходство со сноубордингом, скейтбордингом и серфингом.