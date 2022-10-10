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Общество10 октября 2022 9:51

Сотрудники оборонных предприятий Дзержинска переведены на усиленный режим работы

Они получили бронь от частичной мобилизации
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Сотрудники оборонных предприятий Дзержинска переведены на усиленный режим работы

Сотрудники оборонных предприятий Дзержинска переведены на усиленный режим работы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники оборонных предприятий Дзержинска частично переведены на усиленный режим работы. Об этом на странице в сообществе ВКонтакте рассказал мэр Иван Носков.

По словам главы города, крупные заводы Дзержинска были объединены в Совет директоров промышленных предприятий. Сотрудники оборонного производства не только перешли на усиленный режим, но и получили бронь от частичной мобилизации.

– Городу трудовой доблести придется в очередной раз подтверждать свое звание, – отметил мэр Дзержинска Иван Носков.

Ранее сообщалось, что три круизных судна проекта «Карелия» будут собраны на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде.