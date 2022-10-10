Сотрудники оборонных предприятий Дзержинска переведены на усиленный режим работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники оборонных предприятий Дзержинска частично переведены на усиленный режим работы. Об этом на странице в сообществе ВКонтакте рассказал мэр Иван Носков.

По словам главы города, крупные заводы Дзержинска были объединены в Совет директоров промышленных предприятий. Сотрудники оборонного производства не только перешли на усиленный режим, но и получили бронь от частичной мобилизации.

– Городу трудовой доблести придется в очередной раз подтверждать свое звание, – отметил мэр Дзержинска Иван Носков.

Ранее сообщалось, что три круизных судна проекта «Карелия» будут собраны на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде.