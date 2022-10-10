До двух лет тюрьмы грозит нижегородцу за незаконную охоту на лося в Сосновском районе

38-летнего местного жителя подозревают в незаконной охоте на лося на территории Сосновского района Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в лесу рядом с деревней Филюково незаконно охотились.

Полицейские нашли и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель. Подозреваемый признал свою вину.

- Мужчина сообщил, что совершил отстрел молодого животного, не имея разрешительных документов на осуществление охоты парнокопытного. Затем подозреваемый частично разделал тушу лося. Останки дикого животного он бросил в лесу, а его мясо забрал с собой для последующего использования в пищу, - добавили в пресс-службе ведомства.

У подозреваемого изъяли и оружие, и автомобиль, на котором он перевозил тушку животного. Проводится дознание. В настоящее время решается вопрос о возмещении мужчиной причиненного ущерба. Подозреваемому грозит штраф в полмиллиона рублей или два года тюрьмы.