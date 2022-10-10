Нижегородская пенсионерка лишилась 520 тысяч рублей после проверки газового счетчика

Жительницу Кирова обвиняют в совершении кражи на территории Нижегородской области. По данным прес-службы регионального ГУ МВД, инцидент произошел в Лыскове в апреле этого года. Подозреваемая приехала в наш регион к родственникам и попросила родственницу помочь проверить газовый счетчик в доме одной местной пенсионерки.

- Родственница обвиняемой, не догадываясь о ее преступных намерениях, пришла в дом местной жительницы, где в ее присутствии стала выписывать показания счетчика в заранее переданную ей тетрадь. В это время обвиняемая, убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, проникла в одну из комнат дома, где в итоге нашла 520 тысяч рублей. С похищенными деньгами гражданка скрылась, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Пенсионерка заметила пропажу и обратилась в правоохранительные органы. Спустя неделю после случившегося подозреваемую задержали. Женщина частично признала свою вину и заявила, что украла только 240 тысяч рублей. Краденых денег у нее при себе не было.

В настоящее время подозреваемой предъявлено обвинение, она находится под стражей. По статье «Кража» кировчанке грозит до шести лет тюрьмы.