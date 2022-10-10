Нижегородский бизнесмен Михаил Иосилевич покинул Россию ФОТО: телеграм-канал «Дело Иосилевича»

Бизнесмен из Нижнего Новгорода Михаил Иосилевич вместе с семьей покинул Россию. Об этом он сообщает в своем телеграм-канале.

Куда конкретно уехала семья Иосилевич, ее глава решил умолчать. Но возвращаться в Россию, по его словам, они не планируют.

Напомним, нижегородского бизнесмена Михаила Иосилевича выпустили на свободу из колонии-поселения. Срок наказания по приговору Советского районного суда истёк 16 сентября.

Ранее сообщалось, что нижегородского бизнесмена Михаила Иосилевича снова заключили под стражу после его попытки улететь в Израиль. Но судебный процесс по делу бизнесмена начался в декабре 2021 года. Прокуратура региона запросила для Михаила Иосилевича 4,5 года лишения свободы в колонии-поселении, а также штраф в размере 150 тысяч рублей.