Представлены доказательства открытия кратера в месте падения Тунгусского метеорита

Публичный отчет по результатам экспедиции к месту падения Тунгусского метеорита нижегородских исследователей Алексея Киселёва (Мининский университет) и Андрея Антонова (ИПФ РАН) был представлен в большом зале нижегородского планетария им. Г.М. Гречко.

Ученые показали в полнокупольном формате видеокадры из состоявшейся недавно экспедиции в Тунгусский заповедник и впервые представили свою доказательную базу открытия кратера Тунгусского метеорита. Например, им удалось обнаружить перемешанную толщу торфяников и суглинков с погребенными в ней катастрофными деревьями и признаками оплава вещества:

- По первичному анализу, мы действительно обнаружили кратер Тунгусского метеорита и по сути решили нерешаемую более века задачу. Теперь мы направим эти образцы в лабораторию для более глубокого изучения, - заявил Алексей Киселев.

Ученые считают, что эта экспедиция была одним из самых сложных путешествий в их жизни:

- Во-первых, месяцы подготовки, согласований, - поделился преподаватель Мининского университета. - Большое спасибо вузу, который не только оказал материальную помощь, но и помог договориться с Тунгусским заповедником, так как его территория закрыта для посещения. Сама экспедиция к месту падения Тунгусского метеорита была не только очень ответственным событием, но и опасным, ведь тайга непредсказуема. Мы преодолели более 70 километров пешком, в непогоду, по болотам и рекам, шли среди поваленного леса.

Открытия нижегородских ученых заинтересовали не только их коллег, но и многих любителей науки. Отчетной конференцию посетили более 100 человек, а многие из слушателей пришли с детьми.

- Дочка посещает кружок по астрономии, интересуется всем, что связано с космосом, поэтому лекцию о Тунгусском феномене не могли пропустить. С удовольствием послушали о новых открытиях наших ученых, масштабы экспедиции впечатляют. Особенно радует то, что у людей не пропадает энтузиазм исследовать научные тайны, которым более 100 лет, - поделилась впечатлением участник лекции Елена Меджидова.

Ученый из Мининского университета Алексей Киселев занимается вопросом местонахождения кратера Тунгусского метеорита более 20 лет. Его первая экспедиция в заповедник состоялась еще 14 лет назад:

- Мы поддерживаем инициативы наших преподавателей, особенно когда идет речь о научных открытиях и о деле всей жизни, - прокомментировал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Алексей Константинович представил свою гипотезу на Проектном офисе и мы поддержали финансирование проекта. Ждем результатов дальнейших исследований.

Напомним, экспедиция к месту падения Тунгусского метеорита проходила с 17 по 30 августа 2022 года и была организована при поддержке Мининского университета.