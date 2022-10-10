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Общество10 октября 2022 8:15

Нижегородцы могут узнать про долги своих управляющих компаний

По данным на сентябрь 2022 года более 50 управляющих компаний числятся в списке должников за электроэнергию
Нижегородцы могут узнать про долги своих управляющих компаний

Нижегородцы могут узнать про долги своих управляющих компаний

Проверить свою управляющую компанию клиенты могут на сайте «ТНС энерго Нижний Новгород». Энергетики ежемесячно обновляют список бизнес - клиентов с дебиторской задолженностью.

По данным на сентябрь 2022 года более 50 управляющих компаний (ДУК, ТСЖ, ЖСК и пр.) числятся в списке должников за электроэнергию. Суммарно указанные исполнители коммунальных услуг недоплатили гарантирующему поставщику свыше 200 млн рублей.

Важно отметить, что жители могут выбрать другую управляющую компанию, либо перейти на прямой договор с «ТНС энерго Нижний Новгород». Это позволит сделать систему взаиморасчётов максимально прозрачной.

В анти-рейтинг по уровню платежной дисциплины вошли:

ЗАО "Жилищная управляющая компания" – задолженность свыше 9 млн. руб.

ООО "Альянс-НВ" – задолженность свыше 5,4 млн. руб.

ООО "Домоуправляющая Компания "Заречье" – задолженность свыше 4,9 млн. руб.

ООО "Управляющая компания "Нижегородский Дом" – задолженность свыше 4,6 млн. руб.

ООО "СтройКомплектСоюз Плюс" – задолженность свыше 4,3 млн. руб.

ТСЖ "Березовская 106, 108" – задолженность свыше 3,3 млн. руб.

ООО "Восток-II" – задолженность свыше 2,8 млн. руб.

ООО "Структура" – задолженность свыше 2,6 млн. руб.

ООО УК "Ангара"– задолженность свыше 2,2 млн. руб.

Сохранение и повышение уровня оплаты за потребленную электроэнергию со стороны всех категорий потребителей - стратегическая задача гарантирующего поставщика, ведь от этого напрямую зависят бесперебойные поставки элек-троэнергии по всему региону.