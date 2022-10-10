Нижегородцы могут узнать про долги своих управляющих компаний

Проверить свою управляющую компанию клиенты могут на сайте «ТНС энерго Нижний Новгород». Энергетики ежемесячно обновляют список бизнес - клиентов с дебиторской задолженностью.

По данным на сентябрь 2022 года более 50 управляющих компаний (ДУК, ТСЖ, ЖСК и пр.) числятся в списке должников за электроэнергию. Суммарно указанные исполнители коммунальных услуг недоплатили гарантирующему поставщику свыше 200 млн рублей.

Важно отметить, что жители могут выбрать другую управляющую компанию, либо перейти на прямой договор с «ТНС энерго Нижний Новгород». Это позволит сделать систему взаиморасчётов максимально прозрачной.

В анти-рейтинг по уровню платежной дисциплины вошли:

ЗАО "Жилищная управляющая компания" – задолженность свыше 9 млн. руб.

ООО "Альянс-НВ" – задолженность свыше 5,4 млн. руб.

ООО "Домоуправляющая Компания "Заречье" – задолженность свыше 4,9 млн. руб.

ООО "Управляющая компания "Нижегородский Дом" – задолженность свыше 4,6 млн. руб.

ООО "СтройКомплектСоюз Плюс" – задолженность свыше 4,3 млн. руб.

ТСЖ "Березовская 106, 108" – задолженность свыше 3,3 млн. руб.

ООО "Восток-II" – задолженность свыше 2,8 млн. руб.

ООО "Структура" – задолженность свыше 2,6 млн. руб.

ООО УК "Ангара"– задолженность свыше 2,2 млн. руб.

Сохранение и повышение уровня оплаты за потребленную электроэнергию со стороны всех категорий потребителей - стратегическая задача гарантирующего поставщика, ведь от этого напрямую зависят бесперебойные поставки элек-троэнергии по всему региону.