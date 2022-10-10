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Общество10 октября 2022 8:01

Загрязнение воздуха формальдегидом обнаружено в Нижнем Новгороде

Допустимая норма превышена в Московском районе
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Загрязнение воздуха формальдегидом обнаружено в Нижнем Новгороде

Загрязнение воздуха формальдегидом обнаружено в Нижнем Новгороде

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Загрязнение воздуха формальдегидом обнаружили в Московском районе Нижнего Новгорода 7 октября. Об это сообщается на сайте ФГБУ «ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОЕ УГМС».

Превышение допустимой концентрации загрязняющего вещества в воздухе жилой зоны установлено на 3 пункте наблюдений. Это улица Куйбышева, 2. Концентрация формальдегида на этом участке равна значениям 1-2 от предельно допустимой. В остальных районах Нижнего Новгорода плотность веществ ниже допустимой нормы.

Формальдегид – бесцветный газ с неприятным запахом, опасное для человека вещество. Оно вызывает слезотечение, раздражение дыхательных путей и даже пневмонию. Признаками отравления формальдегидом также являются кожный зуд, вялость, головные боли и проблемы со сном.