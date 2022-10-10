В Мининском университете стартовала “Новая физика”

Семинар-дискуссия “Новая физика” состоялся 6 октября 2022 года на базе Мининского университета. Участники обсуждали повышение качества подготовки учителей физики и новые подходы к обучению школьников по естественно-научным направлениям.

В семинаре-дискуссии приняли участие федеральные эксперты: президент Академии Минпросвещения России Исаак Калина, научный руководитель Института проблем образовательной политики “Эврика”, научный руководитель проекта “Новая физика” Александр Адамский, куратор при Министерстве просвещения Российской Федерации по федеральным инновационным площадкам педагогического направления, заведующий кафедрой общей и экспериментальной физики Института физики, технологии и информационных систем МПГУ Григорий Гольцман, профессор, заведующий кафедрой кристаллографии и экспериментальной физики, научный руководитель Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Евгений Чупрунов, а также министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, ректор Мининского университета Виктор Сдобняков и представители педагогического сообщества.

Во время дискуссии авторитетные эксперты особо отметили, что с каждым годом количество детей, выбирающих физику для сдачи ЕГЭ, становится все меньше. При этом только 1% из сдающих получают на экзамене выше 80 баллов:

- Обеспечение технологического суверенитета страны невозможно без достаточного количества высококвалифицированных инженеров, - заметил ректор Виктор Сдобняков. - Для того, чтобы такие специалисты появились, нужно начинать подготовку ребят в области естественно-научных дисциплин не с первых курсов, а гораздо раньше - с учетом сензитивного периода ребенка - с 4-5 лет. Проект “Новая физика” начнем с создания центра компетенций в вузе и с апробации наработок в нескольких школах Нижнего Новгорода. В дальнейшем планируем масштабировать проект на ПФО.

НГПУ им. К. Минина подал заявку на открытие федеральной инновационной площадки на базе вуза.

- Группа специалистов показала авторские экспериментальные задачи для действующих и будущих педагогов физики. Вместе с учителями обсудили новые подходы к обучению, следующий наш шаг - исследования в области способов преподавания физики в средней школе, - рассказал Александр Адамский.

В ближайшие дни, в октябре этого года, представители совместной проектной группы проведут в нижегородских школах занятия с помощью уникального оборудования. Эксперименты позволят детям понять физические основы современных технологий.

- Проблема подготовки школьников по физике есть, но мы не прячемся от нее, а ищем пути решения, - сказала министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова. - Нижегородская область - промышленный регион, и мы имеем колоссальный запрос на инженерные кадры. И при этом у нас большой потенциал для решения этой задачи, особенно в команде с учеными и экспертами, чьи имена известны не только в России, но и в мировом научном сообществе.

Также в процессе семинара состоялась дискуссия между экспертами и студентами Мининского университета, а также действующими педагогами школ и вуза:

- Безусловно, в школах физика должна преподаваться и с применением инновационных методов, и с опорой на лучшие практики “старой” школы, - поделилась учитель физики МАОУ "Школа № 30 им. Л.Л. Антоновой" Наталья Танкова. - Проект “ Новая физика” - это первый толчок к решению задачи по повышению интереса к физике у школьников, а также к качеству знаний по этому предмету.

Кроме того, с 15 октября в Мининском университете стартуют бесплатные курсы повышения квалификации для учителей физики и астрономии «Новая физика. Проектирование и организация учебного процесса по физике и астрономии в контексте обновленных ФГОС» Обучение проводят преподаватели Мининского университета под руководством Евгения Владимировича Чупрунова.

Ранее сообщалось, что в Мининском университете обсудили подготовку цифровых педагогов.

Фото: пресс-служба НГПУ им. К. Минина