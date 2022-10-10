Фото: телеграм-канал Евгения Люлина

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин похвастался собранными в лесу грибами. Во время «тихой охоты» мужчина насобирал три целых корзины и один пакет. Об этом он написал в своем Telegram-канале и даже поделился фотографиями.

- Впервые в этом году выбрался в лес. Погода чудо - для грибов. И лес янтарный и багряный делиться щедростью готов, - написал спикер ЗСНО.

Подписчики, в свою очередь, восхитились таким «уловом» и стали просить координаты такого грибного места.

- И где это такой богатый урожай? Подскажите геолокацию, очень хочется посмотреть таких красавцев, - написала одна из нижегородок.

Напомним, что после дождей нижегородские поляны, полные подосиновиков, подберезовиков, маслят и волнушек появляются в разных районах области. Во многих этих местах уже побывали люди и увезли с собой домой не просто по корзинке грибов на жарёху или засолку, а нагрузили ими целые багажники, хоть сейчас бери и торгуй на рынке. В своем материале мы рассказывали, куда податься на «тихую охоту».

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