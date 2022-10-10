Нападающий Василий Атанасов не примет участие в ближайших играх ХК «Торпедо» из-за травмы плеча

Хоккеист получил травму во втором периоде игры с минским "Динамо". Фото: Мария СОРОКИНА

Нападающий нижегородского ХК «Торпедо» Василий Атанасов не примет участие в выездной серии матчей своей команды. Об этом сообщил главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов в ходе пресс-конференции 9 октября.

По словам тренера, во втором периоде игры с минским «Динамо» 16-й номер нижегородской команды получил травму плеча.

- Мы потеряли Атанасова и, думаю, надолго. В ближайшее время будет прогноз, но выглядит он не очень хорошо. После второго периода я видел, как ему резали майку, чтобы он мог освободить руку, - рассказал тренер.

По словам Ларионова, команде предстоит действительно непростая выездная серия и, конечно, нужны игроки, способные провести ее на должном уровне.

- Матчи простыми не будут весь сезон. Для нас любой соперник — это вызов, и мы не смотрим на соперника, но смотрим на нашу игру. Мы готовы к любому сопернику, готовы играть в тот хоккей, в который играем. Дай Бог, чтобы все были в строю и были здоровы, - заключил тренер.

Сегодня «Торпедо» отправляется на выездную серию игр. Нижегородской команде предстоят матчи с «Автомобилистом», «Салаватом Юлаевым», «Металлургом» и «Барысом». На лед «Нагорного» «Торпедо» выйдет 20 октября против ХК «Сочи».