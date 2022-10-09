Нижегородский школьник Илья Матвеев вышел в полуфинал телеолимпиады "Умники и умницы". Фото: Первый канал

Школьник из Нижнего Новгорода Илья Матвеев вышел в полуфинал Всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиады "Умники и умницы", которую транслируют на Первом канале. Выпуск с участием Ильи состоялся 8 октября 2022 года. В результате нижегородский школьник стал первым полуфиналистом 31 сезона. Запись телепередачи можно найти на сайте Первого канала.

Темой сезона стал Пётр Великий. Изначально Илья занял третье место из трёх в прологе, который представляет собой конкурс красноречия. Это означало, что Илья попадает на красную дорожку – самую быструю и опасную. Ему нужно было ответить верно всего на два вопроса, чтобы выйти в полуфинал, но не было права ошибиться.

Илья верно ответил на первый вопрос, но ошибся во втором. Ведущий предложил ему пойти ва-банк. В данном случае, школьник должен был правильно ответить на случайный вопрос по географии России. Илья Матвеев согласился и верно назвал самую длинную реку в стране – Лену. Таким образом он отправился в полуфинал.