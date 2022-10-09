Нижегородское «Торпедо» взяло сокрушительный реванш над «Динамо», обыграв со счетом 5:2

Во втором периоде команды забили по одной шайбе. Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородская хоккейная команда «Торпедо» со счетом 5:2 обыграла «Динамо» из Минска в домашнем матче КХЛ 9 октября. По уже сложившейся традиции нижегородских хоккеистов встречали свечением фонариков на телефонах. Вся арена на мгновение стала похожа на звездное небо. Прозвучали гимны обеих стран и игроки заняли свои позиции на льду.

Начало игры было относительно спокойным, обе команды не спешили получать штрафы. Счет открыли хозяева спустя пять минут игрового времени. Вратарь минской команды отразил дальний удар Кирилла Воронина, затем Денис Венгрыжановский удачно скинул на Андрея Белевича. Эта шайба стала первой для 93 номера «Торпедо» в этом сезоне.

Гости настойчиво пытались отыграться, и это им удалось. Динамовец Игорь Мартынов удачно атаковал с левого фланга и ударил в правый угол. Иван Кульбаков эту шайбу отразить не смог.

Менее чем за 2 минуты до окончания периода Джозеф Душак был удален за подножку Коваленко. Торпедовцы остались в большинстве, но возможностью не воспользовались.

Второй игровой отрезок оказался не менее богат на события. Обе команды успели поиграть в меньшинстве, совершить несколько ударов в сторону ворот. На 28-й минуте Ю Сато получил пас, успешно миновал среднюю зону, вышел на пятак и уверенно пробил в ворота «Динамо». Эта шайба стала первой для японского нападающего в КХЛ. Ответной реакции долго ждать не пришлось — Павел Варфоломеев сравнял счет.

В третьем периоде торпедовцы реализовали большинство - Николай Коваленко успешно завершил передачу Алексея Кручинина и Сергея Гончарука. За 8 минут до окончания игры обоюдное удаление за грубую игру получили Николай Коваленко и Роман Горбунов.

Уже при игре в полных составах Кирилл Воронин получил шайбу, увидел свободный коридор между игроками и метко пробил в пустые ворота гостей, сделав отрыв нижегородцев еще больше. Меньше минуты прошло от этого момента, как еще одна шайба вольготно влетает в ворота минской команды - отличился Марк Марин.