Дело о краже полумиллиона рублей у пенсионерки из Лыскова передано в суд

Материалы уголовного дела о краже полумиллиона рублей у пенсионерки из города Лысково Нижегородской области переданы в суд. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Напомним, ранее мы рассказывали о происшествии подробнее. Жительница Кирова украла у пенсионерки из Лыскова 520 тысяч рублей. В этом ей неумышленно помогла её племянница, не подозревая о преступном замысле своей родственницы.

Похитив деньги, кировчанка скрылась. Спустя неделю её разыскали в Кирове и передали в Нижегородскую область. Украденных денег при себе у женщины не оказалось. Свою вину она признала частично.

Материалы с утверждённым обвинением переданы в суд на рассмотрение. За хищение средств осуждённой грозит до шести лет лишения свободы.