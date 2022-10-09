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Происшествия9 октября 2022 14:29

Дело о краже полумиллиона рублей у пенсионерки из Лыскова передано в суд

Жительница Кирова украла у пожилой женщины 520 тысяч рублей
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Материалы уголовного дела о краже полумиллиона рублей у пенсионерки из города Лысково Нижегородской области переданы в суд. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Напомним, ранее мы рассказывали о происшествии подробнее. Жительница Кирова украла у пенсионерки из Лыскова 520 тысяч рублей. В этом ей неумышленно помогла её племянница, не подозревая о преступном замысле своей родственницы.

Похитив деньги, кировчанка скрылась. Спустя неделю её разыскали в Кирове и передали в Нижегородскую область. Украденных денег при себе у женщины не оказалось. Свою вину она признала частично.

Материалы с утверждённым обвинением переданы в суд на рассмотрение. За хищение средств осуждённой грозит до шести лет лишения свободы.