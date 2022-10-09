12 входных групп отремонтировали в Кстове после вмешательства ГЖИ

Кстовские коммунальщики отремонтировали 12 входных групп после вмешательства Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) с начала 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В Кстовском отделе ГЖИ отметили, что местные жители жаловались на разрушенные крыльцо и ступеньки в основном зимой, но в ДУКе назначали ремонт на весенне-летний период.

В одном из многоквартирных домов второго микрорайона города Кстово ДУК отремонтировал крыльцо только после выписанного ГЖИ штрафа на 25 тысяч рублей. Санкции были применены к инженеру ДУКа.

Жительница этого дома уже множество раз обращалась в ДУК с просьбой отремонтировать крыльцо, которое разрушалось, покрылось трещинами и плесенью и представляло собой опасность для жильцов подъезда.

– На сегодняшний день нарушения устранены. Ступени отремонтированы, входная группа отштукатурена и покрашена, – подчеркнула начальник Кстовского отдела ГЖИ Елена Гаранина после повторной проверки.