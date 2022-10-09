486 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

По последним данным на 9 октября, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 486 жителей. Общее число переболевших COVID-19 на сегодня составило 490 463. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В то же время 1 088 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Всего с начала пандемии от коронавируса полностью излечились 458 680 жителей региона.

Общее число жертв вируса в регионе составляет 11 712 человек. За последние сутки два нижегородца скончались от коронавируса.

Известно, что госпитализированы 17 человек.

Напомним, уже свыше 2 миллионов человек привились от коронавируса в Нижегородской области. Коллективный иммунитет в регионе, по данным портала стопкоронавирус.рф, на данный момент составляет 5%.

С 15 августа в больницы региона вернулся масочный режим. А 19 августа было рекомендовано носить медицинские маски в общественных местах и транспорте.

Ранее мы рассказывали, что в Нижегородской области активизирована прививочная кампания.