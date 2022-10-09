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Общество9 октября 2022 7:54

Обстоятельства схода электрички с рельсов выясняются в Нижнем Новгороде

Инцидент произошёл 7 октября
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

В Нижнем Новгороде устанавливаются обстоятельства схода электрички с рельсов в Канавинском районе. Инцидент произошёл в пятницу, 7 октября. На месте работали следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, о чём рассказали в пресс-службе ведомства.

– Проводятся восстановительные работы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – подчеркнули в Центральном МСУТ СКР.

Напомним, ранее мы рассказывали, что 7 октября в Канавинском районе Нижнего Новгорода с рельсов сошёл вагон пригородного поезда. К счастью, пострадавших не было, так как вагон был пустым.