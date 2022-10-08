Два магазина H&M закроются в Нижнем Новгороде 8 октября

Два магазина бренда "H&M" закроются в Нижнем Новгороде сегодня, 8 октября. Это торговые точки в ТРЦ "Фантастика" и ТРЦ "Седьмое небо", о чём рассказали в "Открытом Нижнем" со ссылкой на дирекции торговых центров.

Сегодня был последний рабочий день указанных отделов "H&M", прежде чем те закрылись насовсем. По окончании их работы (в 22:00) торговые павильоны закроют и оклеят.

В ТРК "Небо" не уточнили, закроется ли отдел "H&M" в ближайшие дни. Соответственно, в нём ещё можно будет сделать покупки.

Напомним, ранее сообщалось, что все магазины "H&M" закроются к 30 ноября 2022 года.

Изначально они закрылись в Нижнем Новгороде 3 марта 2022 года. Продажи не производились ни на торговых площадках, ни в интернет-магазинах. Затем "H&M" открылся в "Фантастике" 9 августа 2022 года. Бренд распродавал товары перед окончательным уходом из России. Тогда к магазину выстроилась огромная очередь.

Помимо этого, ранее мы рассказывали, что в Нижнем Новгороде возобновили свою работу магазины Cropp и Reserved.