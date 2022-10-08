Нижегородцы могут вернуть деньги за билеты на отменённые поезда в Крым

Нижегородцы могут вернуть деньги за билеты на поезда в Крым. Поезда были отменены из-за происшествия на перегоне Вышестеблиевская (мост) – Керчь-Южная Новый парк. Об этом говорится в официальном новостном тегерам-канале "Телеграмма РЖД".

– Продажа билетов на поезда в сообщении с Крымом приостановлена. Вернуть билеты на задержанные или отменённые поезда пассажиры могут без дополнительных сборов и плат, – пишут представители компании. – Решается вопрос об альтернативных способах доставки пассажиров.

Отмечено, что для всех регионов России была создана горячая линия по вопросам движения пассажирских поездов. Звонить можно по номерам: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов РФ), а также по телефону перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" 8-800-775-54-53.

Известно, что целый ряд поездов из Симферополя задерживается. Все пассажиры обеспечены водой и дополнительным питанием. Их разместят в гостиницах.

– Железнодорожники предпринимают все возможные меры для доставки пассажиров к конечным пунктам, – резюмировали на канале.