В Нижегородской области стартовал проект "ZA самбо". Фото: "Единая Россия Нижегородская область"

Проект "ZA самбо" партии "Единая Россия" стартовал в Нижегородской области. Как отметили в пресс-службе нижегородского отделения партии, проект является совместным для "Единой России" и Всероссийской федерации самбо. Он направлен на популяризацию самбо как отечественного вида спорта, развитие спортивной инфраструктуры и привлечение к занятиям детей и молодёжи.

Министр спорта Нижегородской области Александр Кононов курирует проект "ZA самбо" в регионе. Он подчеркнул, что благодаря реализации проекта число самбистов возрастёт минимум в полтора раза.

– В Нижегородской области самбо является базовым видом спорта, у нас глубокие и крепкие традиции школы самбо, которые развиваются с 1961 года, – отметил Адександр Кононов. – У нас сильные спортивные организации в Нижнем Новгороде, Выксе, Кстово, Павлово, Балахне – всего порядка 13 секций, в которых занимаются более двух тысяч человек, 46 квалифицированных тренеров.

Министр заявил, что эта база будет развиваться. Проект рассчитан на то, чтобы самбо пришло и в сельские районы Нижегородской области. По словам Александра Кононова, вопросы организации площадок и тренерского состава уже прорабатываются.

– Также предстоит большая работа по подготовке учителей физкультуры, чтобы дать им азы, как привлечь ребёнка в этот спорт, чтобы он остался и продолжал заниматься, – добавил глава нижегородского Минспорта.

Примечательно, что проект стартовал с открытой тренировки в нижегородском ФОКе "Северная звезда", которую провёл один из самых титулованных спортсменов по самбо, семикратный чемпион мира, многократный победитель международных и национальных турниров Раис Рахматуллин. В мастер-классе участвовали более 50 воспитанников спортивных секций города.