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Происшествия8 октября 2022 12:26

Мост через Кудьму разрушается в нижегородском посёлке

Переправу чинили в прошлом году
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
Мост через Кудьму разрушается в нижегородском посёлке. Фото: "Кстово" ВКонтакте

Мост через Кудьму разрушается в нижегородском посёлке. Фото: "Кстово" ВКонтакте

Мост через реку Кудьма разрушается в посёлке Зелёный Город под Нижним Новгородом. Об этом пишут местные жители в сообществе ВКонтакте "Кстово".

По их словам, КАМАЗы ездят по небольшому мосту и доламывают его. В прошлом году переправу починили, но теперь она снова разваливается.

– Балка, которая держит мост, стоит на бетоном блоке. А балка, которая идёт поперёк, сломала бетонный блок (он раскрошился) под тяжестью большегрузов. На носу зима, а там весна и весенний разлив. В случае чего мост сойдёт с опор и отправится вплавь, – пишут авторы поста.

Они также предоставили фотографии разломов на мосту через Кудьму. Местные жители просят администрацию района принять необходимые меры.